У Тернополі чоловік наловив риби на кримінал

Правопорушення зафіксували у заповідній зоні, в межах Серетського гідрологічного заказника, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Під час спільних рейдових заходів на водоймах області співробітники сектору водної поліції Тернопільського райуправління поліції спільно з працівниками Державної екологічної інспекції помітили чоловіка, який займався незаконним виловом риби поблизу села Глядки. Правопорушник – 55-річний житель Тернополя.

З місця події поліцейські вилучили човен, сітки та рибу. За попереднім підрахунком, сума завданих збитків державі становить майже 110 тисяч гривень.

За цим фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років обмеження волі.