Зборів Новини Тернополя 

Інформація на пам’ятнику про Зборівську битву після реконструкції не відповідає дійсності?

Irena 12 Views Прокоментуй!

Я родом не з Тернопільщини, але цікавлюся історією. Тож не зміг не помітити відзначення в Тернопільській області 100-річчя битви чехословацьких та австро-угорських військ. 

Річ у тому, що в селі Калинівка поблизу Зборова влітку, де знаходиться поховання чеських вояків, коштом чехів відбулася реконструкція пам’ятника полеглим чехам і словакам у Зборівській битві. Там замінили таблички з гербами. Справа в тому, що нова табличка, яку вмонтували, не відповідає дійсності. Вона нічого спільного зі Зборівською битвою не має.

Чехи вмонтували герб Чехословаччини 1918 року, до речі, з гербом Закарпаття. Можливо, просто цього ніхто не помітив або просто при реконструкції були відсутні історики.

Oleh Kurliuk 

Джерело: соцмережі

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