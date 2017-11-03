Інформація на пам’ятнику про Зборівську битву після реконструкції не відповідає дійсності?

Я родом не з Тернопільщини, але цікавлюся історією. Тож не зміг не помітити відзначення в Тернопільській області 100-річчя битви чехословацьких та австро-угорських військ.

Річ у тому, що в селі Калинівка поблизу Зборова влітку, де знаходиться поховання чеських вояків, коштом чехів відбулася реконструкція пам’ятника полеглим чехам і словакам у Зборівській битві. Там замінили таблички з гербами. Справа в тому, що нова табличка, яку вмонтували, не відповідає дійсності. Вона нічого спільного зі Зборівською битвою не має.

Чехи вмонтували герб Чехословаччини 1918 року, до речі, з гербом Закарпаття. Можливо, просто цього ніхто не помітив або просто при реконструкції були відсутні історики.

Джерело: соцмережі