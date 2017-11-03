У Тернополі є куточки, де можна побачити старі заводські будівлі. Поки що

Вулиця Федьковича, 7 в Тернополі. Завод безалкогольних напоїв, напевно, вже існує тільки на папері.

Поки що в Тернополі ще є куточки, де можна побачити старі заводські будівлі. Сумно, що у них немає іншої перспективи, як бути розібраними на матеріали. На їхньому місці виросте нецікава обклеєна штучним утеплювачем “житлова будівля”. А могла би бути цікава локація в центрі міста на зразок вже зроблених заводських приміщень FESTrepublic.club у Львові на Старознесенській.