У Зборові встановлюють вітрогенератори (Фотофакт)
На території міста Зборова сьогодні, 20 листопада, встановлють два вітрогенератори. Про це в соцмережі Facebook повідомив Зборівський міський голова Руслан Максимів.
На території міста Зборова сьогодні, 20 листопада, встановлють два вітрогенератори. Про це в соцмережі Facebook повідомив Зборівський міський голова Руслан Максимів.
2 thoughts on “У Зборові встановлюють вітрогенератори (Фотофакт)”
Хоча б написали яка потужність, за чий кошт, хто поставив, яка окупність…два рядки і вже стаття!))
Поки що фотофакт, згодом будуть деталі. І це не стаття, а фотофакт, як зазначено у заголовку.