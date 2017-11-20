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У Зборові встановлюють вітрогенератори (Фотофакт)

Irena 42 Views 2 коментарі

На території міста Зборова сьогодні, 20 листопада, встановлють два вітрогенератори. Про це в соцмережі Facebook повідомив Зборівський міський голова Руслан Максимів.

2 thoughts on “У Зборові встановлюють вітрогенератори (Фотофакт)

  • Олесь
    16:58 | 20 листопада, 2017 at 16:58
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    Хоча б написали яка потужність, за чий кошт, хто поставив, яка окупність…два рядки і вже стаття!))

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    • IrenaPost author
      17:04 | 20 листопада, 2017 at 17:04
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      Поки що фотофакт, згодом будуть деталі. І це не стаття, а фотофакт, як зазначено у заголовку.

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