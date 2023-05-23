Житель Тернопільщини потерпів від рук товариша

Правоохоронці відділення поліції № 2 м. Зборів відкрили кримінальне провадження щодо 41-річного місцевого мешканця. Чоловік обікрав свого приятеля й за це йому доведеться відповісти перед судом.

На лінію «102» надійшло звернення від чоловіка. Він розповів, що його односельчанин привласнив його майно. Зі слів заявника знайомий прийшов до нього погостювати. У чоловіків виник словесний конфлікт, після його гість взяв його мобільний телефон та пішов додому.

У ході перевірки отриманої інформації, правоохоронці довели причетність підозрюваного до злочину. Зловмисник у скоєному зізнався. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.