Жителі Кременця своїми силами відновлюють дорогу, яку не ремонтували більше 30 років

Жителі Кременця відновлюють дорогу своїми силами. Її не ремонтували більше 30 років. Про це розповів ініціатор ремонту Віктор Зеленков.

За його словами, це дорога на вулиці Бориса Харчука, яка сполучає об’їзну та центр міста.

Валерій Рамський – пенсіонер. Каже, ремонтувати дорогу допомагає впродовж місяця. Сьогодні разом з іншими чоловіками вкладали бруківку на тротуарі:

“Справа в тому, що мене життя заставило 5 років працювати в Польщі приблизно на таких роботах, так що в мене є життєві навики, які ми тут застосовуємо на місці”.

Кременчанин Олег Гуславський розповів, де взяли бруківку:

“Старі хідники розбирали. Все мало просто піти у відхід, викинути десь як сміття. Ми його сюди перевезли, перебрали. Цілком нормальна бруківка, трішки може десь пошкоджена, можливо десь вниз покладеться, зверху нормальна”.

Леонід Блажчук каже, дорогу вкладають камінням і балками. Уже відремонтували близько 200 метрів шляху:

“Камінь брали частково з дороги той, що лишився. Другий камінь закупляли за свої кошти і підвозили. Ну а решта, як сказав Іван Франко, лупаєм ту скалу і все”.

На відновлення ділянки дороги витратили найбільше грошей і часу, розповідає Зеленков. Впорядкували її за 2 тижні, а коштувало це близько 100 тисяч гривень.

“Сюди ніхто не хотів їхати: ні таксисти, ні швидка допомога, взагалі ніхто. Тут ми забрали камінь, який був, розклали шпали приблизно через метр, зробили зі шпал бордюри і зробили виїзд”, – каже Зеленков.

Чоловік розповів, що загалом на ремонт вулиці Бориса Харчука наразі витратили понад 170 тисяч гривень. А зібрати вдалося більше 200 тисяч. З них понад 99 тисяч гривень – це кошти з міського бюджету, решту – люди зібрали самі:

“У нас ведуться списки, хто і скільки здав. Бо є такі люди, що я взагалі їх не знаю: або через когось передають кошти, або навіть є люди, які працюють за кордоном, і передають гроші своїм родичам”.

Раніше цю дорогу не ремонтували, бо в міському бюджеті не вистачало на це коштів, – розповів директор комунального підприємства “Кременець Благоустрій” Ігор Хомин:

“Не вистачає на ремонт навіть центральних вулиць. Останнім виконкомом затвердив дефектний акт на вулицю Пасічну, там десь приблизно 40-42 тисячі. Ще міська рада зможе десь викроїти і дати, щоб продовжили ремонт”.

Загалом на вулиці Бориса Харчука залишилося відремонтувати ще 500 метрів дороги. Зеленков каже, для цього потрібно ще приблизно 200 тисяч гривень, якщо вдасться зібрати цю суму, то ремонт планують завершити до кінця року.

Суспільне