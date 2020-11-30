Чотири райони Тернопільської області були без світла

Сьогодні близько 18 год внаслідок аварії на лінії електропередач чотири райони області залишилися без світла. А саме – Збаразький, Лановецький, Кременецький та Шумський.

Аварійна ситуація тривала близько 40 хвилин. Протягом цього часу в закладах охорони здоров’я працювали генератори.

– Так ми забезпечили безперебійну роботу систем життєзабезпечення лікарень. Пацієнти, які отримують в них допомогу і під’єднані до дихальної апаратури, не постраждали, – розповідає очільник області Володимир Труш.

О 18:25 вдалося відновити живлення у Кременецькому, Лановецькому та Шумському районах, о 18:37 – у Збаразькому.

Ще минулого тижня під час наради з керівниками райдержадміністрацій та лікувальних закладів Володимир Труш наголошував на необхідності перевірити справність наявних у лікарнях генераторів, щоб, у випадку необхідності, вони могли забезпечити повноцінну роботу лікарень.

Це надважливо, бо в них знаходиться багато людей. Стан частини пацієнтів залежить від роботи медичного обладнання.

Навіть під час форс-мажору жоден з них не має відчути дискомфорту чи постраждати.

Наразі з’ясовують причини аварії.