Ранок 1 грудня: на Тернопільщині за добу виявили 246 випадків коронавірусу

246 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 01 грудня 2020 року.

Також за останню добу

летальних випадків – 6 (чоловік 68 р. м. Заліщики, жінка 83 р. Тернопільський район с. Козівка, жінка 90 р. Збаразький район с. Базаринці, чоловік 59 р. м. Тернопіль, жінка 55 р. м. Тернопіль, жінка 71 р. Шумський район с. Васьківці).

одужало – 303 особи

проведено досліджень методом ПЛР – 1058

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 28094 особи;

одужало – 22085 осіб;

летальних випадків – 383 (1 випадок житель сусідньої області);

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль –7494 (5632 одужало, 87 летальних, 1775 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1441 (1073 одужало, 13 летальних, 355 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1342 (1103 одужало, 21 летальних, 218 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1121 (993 одужало, 17 летальних, 111 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1435 (1046 одужало, 21 летальних, 368 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1266 (1054 одужало, 26 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 186 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1253 (1035 одужало, 19 летальних, 199 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 640 (557 одужало, 9 летальних, 74 продовжують хворіти);

– Козівський район – 800 (640 одужало, 5 летальних, 155 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1611 (1340 одужало, 27 летальних, 244 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 710 (578 одужало, 2 летальних, 130 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1073 (927 одужало, 21 летальних, 125 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 1065 (739 одужало, 10 летальних, 316 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 402 (345 одужало, 3 летальних, 54 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1173 (947 одужало, 25 летальних, 201 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2315 (1705 одужало, 26 летальних, 584 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 2071 (1623 одужало, 30 летальних, 418 продовжують хворіти);

– Шумський район – 882 (748 одужало, 20 летальних, 114 продовжують хворіти);

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (93 особи)

Бережанський район (5 осіб):

• м. Бережани – 4

• с. Куропатники – 1

Борщівський район (11 осіб):

• смт Скала-Подільська – 7

• с. Гуштин – 1

• с. Бурдяківці – 1

• с. Іванків – 1

• с. Сков’ятин – 1

Бучацький район (16 осіб):

• м. Бучач – 7

• смт Золотий Потік – 1

• с. Підзамочок – 2

• с. Трибухівці – 4

• с. Бариш – 1

• с. Зелене – 1

Гусятинський район (8 осіб):

• м. Копичинці – 4

• с. Оришківці – 2

• с. Буцики – 1

• с. Сухостав – 1

Заліщицький район (7 осіб):

• м. Заліщики – 3

• с. Поділля – 3

• с. Зелений Гай – 1

Збаразький район (2 особи):

• с. Базаринці – 1

• с. Діброва – 1

Зборівський район (4 особи):

• смт Залізці – 2

• с. Мильне – 1

• с. Гаї-Розтоцькі – 1

Козівський район (14 осіб):

• смт Козова – 8

• с. Городище – 1

• с. Купчинці – 1

• с. Конюхи – 2

• с. Дибще – 2

Кременецький район (4 особи):

• м. Кременець – 1

• с. Іква – 1

• с. Дунаїв – 1

• с. Горинка – 1

Лановецький район (15 осіб):

• м. Ланівці – 6

• с. Вишгородок – 2

• с. Вербовець – 1

• с. Буглів – 4

• с. Маневе – 1

• с. Якимівці – 1

Монастириський район (2 особи):

• с. Горожанка – 1

• с. Коржова – 1

Підволочиський район (4 особи):

• смт Підволочиськ – 2

• с. Скорики – 1

• с. Мислова – 1

Підгаєцький район (4 особи):

• с. Литвинів – 1

• с. Новосілка – 1

• с. Мужилів – 1

• с. Мирне – 1

Теребовлянський район (13 осіб):

• м. Теребовля – 6

• смт Микулинці – 1

• с. Сороцьке – 1

• с. Струсів – 1

• с. Воля – 1

• с. Мшанець – 1

• с. Варваринці – 1

• с. Підгайчики – 1

Тернопільський район (34 особи):

• смт Велика Березовиця – 5

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Підгородне – 3

• с. Застав’є – 3

• с. Буцнів – 2

• с. Великі Гаї – 6

• с. Теофілівка – 1

• с. Великий Глибочок – 2

• с. Прошова – 2

• с. Смиківці – 1

• с. Баворів – 1

• с. Скоморохи – 1

• с. Велика Лука – 1

• с. Біла – 1

• с. Дичків – 1

• смт Великі Бірки – 1

• с. Грабовець – 2

Чортківський район (8 осіб):

• м. Чортків – 5

• с. Колиндяни – 2

• с. Шманьківці – 1

Шумський район (2 особи): • с. Рохманів – 1 • с. Кути – 1