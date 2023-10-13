Зiновiй Войнаровський – новий начальник поліції у м.Гусятин

Нового начальника відділення поліції № 3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції представив особовому складу заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Ігор Сидорук. Структурний підрозділ очолив майор поліції Зiновiй Войнаровський.

Зіновий Богданович закінчив Львiвський державний унiверситет внутрiшнiх справ, здобув кваліфікацію магістра в Київській Національній академії внутрішніх справ. В органах МВС працює з 2009 року, має чималий досвід роботи на оперативній службі з протидії економічним злочинам, тривалий час перебував на керівній посаді управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Новопризначений керівник запевнив, що докладе всіх зусиль, щоб особовий склад поліції працював злагоджено для забезпечення правопорядку, а місцеві громадяни почувалися захищеними.