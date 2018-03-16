10 деталей давнього фасаду в Тернополі (фото)
Звісно, не тільки давнього, але приваблюють саме вистояні архітектурні пам’ятки. Справа в різноманітності й продуманості складових, як ті припасовані одне до одного, як взаємо доповнюють і увиразнюють.
Ліпше було б показати ці деталі на прикладі одного будинку, але ось проблема – Тернопіль місто фрагментарне. Будівель, що були б неторкнуті, практично (аби не звучало геть фатально) нема. Є ті, які збережені більш чи менш, але вплив людини сучасної, яка любить підганяння під себе, відчутний скрізь. (Чи не кожен будинок може бути метафорою відділеності й небажання комунікувати, ухвалювати спільні рішення — як інакше пояснити фасади, вифарбувані в різні кольори — у кожного власника частини стіни своя барва; оригінально перероблені балкони; а ще кондиціонери й навіси. Отже клаптиковість. Відірваність. Секулярність? Автономія? Моя хата скраю?)
Почнемо з головного. Фасад – це продуманий ансамбль вікон, дверей, балконів, рельєфних поверхонь, карнизів, різноманітних декоративних елементів; і позбавити його бодай одного з цих складових означає знищити цілісність й задум.
- Почнемо з дрібних складових, бо там, як відомо й ховається головне. З орнаментів. Вони не функціональні, не критично важливі в тому, як довго «проживе» будинок, але саме вони визначають його образ, надають неповторних рис та акцентів. Усіх орнаментів годі перелічити, серед основних – геометричні, рослинні й тваринні, антропоморфні. Пропоную розглянути оригінальну інтерпретацію народних візерунків у стилі сецесії — пригляньтесь, як поєднані «геометрія» із традиційним «вазоном».
- Орнаментальною може бути сама текстура будівельних матеріалів. Приміром, русти, цебто облицьовування стіни чи окремих елементів неотесаними каменями чи каменями зі штучною шерхуватістю. Такий прийом створює цікаву фактуру й гру світлотіні.
- Одна з найяскравіших деталей оформлення — маскарони. Ці закам’янілі чоловіки й жінки дивляться та фіксують все, що відбувається. Кам’яні образи минулого, вічно прекрасні й незворушні. Кажуть, колись вони виконували не тільки естетичну, а ролю оберегів, мовляв, коли злі духи бачили їх, то відступали. Хочеться в те вірити. Але непогана й роль реєстраторів, спостерігачів від вічності.
- Потужний функціональний та декоративний елемент, візуальний центр фасаду — двері. За поодинокими винятками, не побачите в місті двох однакових. До речі, в будинку їх могло бути кілька – одні пишно прикрашені парадні, а інші, зі сторони двору, скромні. Левова частина дверей у місті – дерев’яні, проте збереглось кілька металевих. Ще одна цікава частина дверного царства, нині майже знищена — порт-кошери. Ці величезні двері закривали проїзд для транспортних засобів у криту галерею будинку. Одні з таких досі є на вулиці Івана Франка, їх і пропоную до розглядання.
- Вікна структурують фасад, надають йому неповторного вигляду, бо вікна кожного будинку унікальні, а відшукати однакові дуже складно. Вони бувають різноманітних форм — від круглих до вертикальних стрічок; різних розмірів – від панорамних до мацьопусіньких; вони оформлені кожен по-своєму — пригадайте всі ті сандрики й тафлі, про які неодноразово мовилось. До речі, чи зауважували, що в одному будинку вікна можуть бути неоднаково декорованими й мати несхожу одна на одну форму?
- Візерунки огорож балконів і консолей перегукуються з мотивами на фасаді, продовжують задану тему, містять принадні акценти. Гуляючи, зверніть увагу на ці складові – помітите готичні, класицистичні, модернові і модерністичні мотиви.
- Піднімаючи погляд вгору, придивіться до карнизу (він же ґзимс). Це не тільки конструктивна, а й образотворча частина, що гармоніює з іншими декоративними елементами, відіграє ролю обрамлення. Прикрашають карниз різноманітні орнаменти, приміром, іоніки, дентикули, меандри.
- Щипець і фронтон. Трикутне завершення фасаду, обмежене двома скатами даху, а, якщо мовимо про фронтон, то знизу ще й карнизом. Чому варто звертати увагу на ці дещиці? Не тільки через їхню вподібленість вишеньці на тортику чи вигадливо закрученій верхівці морозива (хоча це теж) — фронтон чи щипець завершує будинок, робить його вигляд цілісним. Особливу ж увагу пропоную звернути на фронтонні дошки, що розташовані по краях даху. Будинків із такими в місті залишилось не так багато, тож кожен із них вартий споглядання.
- Вище тільки дахи, а їхня форма й покриття мають велике значення для створення цілісного образу. На жаль, кількість оригінальної черепиці скорочується невпинно. Десь добудовують горішні поверхи, десь її заміняють на сучасну. Може, так і практичніше, але разом із черепицею будинок позбавляють вигляду давнього та справжнього. А що вже мовити про теплий колір, про її плавні вигини й особливу пластику. А ще не забудьте про мансардні й соляризаційні вікна (власне, вони на фото) та інші речі, котрі принаджують погляди.
- І останнє. Підвальні гратки, що розповідають нам про час, коли функціональність була невіддільної від естетики. Час до масового виробництва, коли тонка робота, вигадливий візерунок, красномовний образ був обов’язковим елементом. І шкода, що ці дещиці чи не найбільше потерпають від байдужості – полишені самі на себе, їх вкриває багаторічний шар бруду, що заміняє фарбу, не рідко вони потовчені та покривлені від не надто шанобливого ставлення, а втім продовжують жити. Будучи дуже часто втіленнями флоралістичних образів, підтверджують «незнищенність матерії».
Анна Золотнюк.
Фото авторки.