10 неповторних дверей з різних усюд Тернопільщини (фото)
Цей рік був наснажений мандрівками різними точками області. Тому, підбиваючи підсумки, аж ніяк не можна оминути спокуси зібрати в один пост ті двері, котрі сподобались найбільше. Власне, таких було більше за десять; власне, частина з них запам’яталась не стільки зовнішнім штибом, як проживанням миті, коли їх побачила; власне, кожні старі двері варті уваги, бо вони, як реліктові види.
- Поки Бережани лишаються для мене щонайсправжнісіньким клондайком. Стільки оригінальних дверей зі збереженою фурнітурою я більше ніде на Тернопільщині бачила. Фантастичні тварини на тахлях, на дверній ручці, а ще дверна ручка із датою, очевидно, зведення будинку. Як вам таке?
- Не впевнена, що цей зелений колір оригінальний, але він пасує до жовтого скла. До речі, зверніть увагу на фактуру останнього. Як на мене, це справжнісінька кольорова магія: простір завдяки м’якому світлу випромінює щось таке, що не вхопиш у руку, але чиєму впливові піддаєшся підсвідомо. А ще пригляньтесь до круглих латунних ручок – маленький штрих для того, аби прокайфувати вповні від цього об’єкту.
- І, коли ми вже почали про тамбурові двері, як оминути ці з Підгайців. Це містечко стало для мене відкриттям – компактне, з кількома непересічними будинками у центрі.
- Двері взагалі неймовірно важлива складова не тільки фасаду, а й інтер’єру. Ось заходиш у під’їзд і бачиш, як сонце наливає його по вінця. Отак було в одному з копичинецьких будинків, і це видиво одне з найдорожчих і найатмосферніших для мене.
- Або ось ця піврельна картинка з Чорткова. До речі, в цьому місті теж збережено багато дверей (і не тільки). В сонячний день перескакуєш з одного такого акваріуму в інший, ловлячи красу.
- А тепер знову до деталей. У Кременці я чи то погано шукала, чи то не там, але автентичних дверей побачила вкрай мало. Коли надій на знахідки вже майже було, побачила цю ручку. Як на мене вона просто чарівна. А ще зверніть увагу, як вона виполірувалась з роками. От вам і різниця між сучасними матеріалами, які з віком стають неприглядними, й давніми, які час прикрашає.
- Двері, котрі стали для мене символом Скали-Подільської. Це місто схоже на щось існуюче й неіснуюче одночасно. Постійно перевіряєш, може, то тобі сниться, мо, ці двері виплід твоєї уяви, а як ні, мо, ця колодка – бутафорія. Але ні — двері справжні, колодка теж, тому всередину не зазирнеш. Оцю непроникність можна назвати метафорою.
- Збараж. Місто, де я не знайшла для себе майже нічого. Крім однієї-двох дещиці, серед яких ці двері. Зверніть увагу на їхні масивні деталі, а ще на голови левів.
- Яким було моє здивування, коли на одній з бічних вулиць Микулинців я побачила ці двері. Багато оздоблені, майже неторкнуті, такі відверто розкішні. Одні з найкрасивіших, принаймні, як на мене, в цьому місті.
- На завершення – ковток сакрального. Двері храмів завжди особливі. По-перше через їхні мегаломатичні розміри, по-друге, через їхню стриману та характерну оздобу. Тож хай це будуть навіть не двері, а власне вхідний портал. Бічний пізньоренесансовий портал домініканського костелу Внебовзяття Пресвятої Діви Марії у Язловці. Ця пам’ятка національного значення – найдавніша частково збережена мурована сакральна споруда Бучацького району. Збудований костел в 1589-1590 роках у ренесансно-готичному стилі.
Анна Золотнюк.
Фото авторки.