13-річнку школярку з Рівненщини, яку шукали тиждень, знайшли у Тернополі (фото)
Школярка майже тиждень була у Тернополі.
Зниклу 13-річну дівчинку із Рівненщини знайшли у Тернопільській області. Школярка майже тиждень перебувала у подруги.
Про це сьогодні, 22 липня, повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.
“Як з’ясувалось, 13-річна жителька села Варковичі не встигла на маршрутку додому, тож вирішила поїхати до знайомої у Тернопіль. Коли сьогодні вранці вона повернулася у Дубно, знову прийшла до подружки. Та звернулася до поліції”, – розповіли правоохоронці.
У поліції кажуть, що з родиною провели профілактичну бесіду щодо недопущення вчинення подібних випадків у майбутньому. Також вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності 38-річного батька за неналежне виконання батьківських обов’язків за статтею 184 КУпАП.