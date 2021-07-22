13-річнку школярку з Рівненщини, яку шукали тиждень, знайшли у Тернополі (фото)

Школярка майже тиждень була у Тернополі.

Зниклу 13-річну дівчинку із Рівненщини знайшли у Тернопільській області. Школярка майже тиждень перебувала у подруги.

Про це сьогодні, 22 липня, повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

“Як з’ясувалось, 13-річна жителька села Варковичі не встигла на маршрутку додому, тож вирішила поїхати до знайомої у Тернопіль. Коли сьогодні вранці вона повернулася у Дубно, знову прийшла до подружки. Та звернулася до поліції”, – розповіли правоохоронці.

У поліції кажуть, що з родиною провели профілактичну бесіду щодо недопущення вчинення подібних випадків у майбутньому. Також вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності 38-річного батька за неналежне виконання батьківських обов’язків за статтею 184 КУпАП.