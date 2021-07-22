Скільки сім’я на Тернопільщині витрачає на харчування?

В середньому мешканці Тернопільщини витрачають на харчування менше ніж 4 тисячі гривень на місяць.

Відповідні дані опублікувало Головне управління статистики у Тернопільській області.

“За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Тернопільщини, грошові витрати на харчування, включаючи харчування поза домом, в середньому за місяць на одне домогосподарство в 2020 році зменшились у порівнянні з 2019 роком на 6,1% і становили 3643 грн”, – зазначили в Держстаті.

На купівлю хліба і хлібопродуктів домогосподарства спрямували 19,2% своїх коштів, м’яса та м’ясопродуктів – 18,6%, молока, сиру та яєць – 14,6%, олії та жирів – 8,4%, фруктів – 7,6%, овочів, включаючи картоплю – 7,0%, цукру, шоколаду та кондитерських виробів – 6,3%, риби та рибопродуктів – 6,2%, безалкогольних напоїв – 5,7%, інших продуктів – 4,0%.

Частка грошових витрат на харчування поза домом у порівнянні з 2019 роком зменшилась і склала 2,4%.

Довідково. Домогосподарство – це сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об’єднують свої кошти та витрачають їх. Домогосподарство може складатися з однієї особи.