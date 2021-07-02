На Тернопільщині дозволено ловити раки

Відповідно до наказу Управління Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області від 06 серпня 2020 року № 26 «Про встановлення заборони на лов раків у рибогосподарських водних об’єктах у Тернопільській області» з 1 липня 2021 року дозволено лов раків у водних об’єктах області.

Згідно Правил любительського та спортивного рибальства лов річкових раків дозволяється:

раколовкою – «хапкою» з діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм, волосінню з приманкою і рогаткою;

одній особі вилов раків за одну добу перебування на водоймі у таких кількостях: на водоймах загального користування – не більше 30 екз.; на водоймах, де впроваджене платне рибальство або на водоймах, які закріплені за громадськими організаціями – не більше 50 екз.

Забороняється: вивезення (винесення) раків у кількості, що перевищує добову норму лову;

у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.

Мінімальний розмір дозволений до вилову рака становить 10 см.

За перевищення добової норми вилову раків передбачена адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 85 КУпАП (штраф від 340 до 680 грн).

Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки завдані рибному господарству у розмірі 25,5 грн за кожний екземпляр незаконно виловленого рака.

Управління Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27 – 70 – 34 та (097) 427- 85- 95.