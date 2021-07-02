“Краще сама його убила б і сіла за це”: Олег Струнь, який скоїв смертельну ДТП 15 років тому, після завершення слідства може вийти на волю

У суд, де винуватцю ДТП обирали міру запобіжного заходу, прийшли мама з вітчимом загиблої Наталі та сестричка-близнючка Світлани. Слухати крик вбитих горем родичів, дивитись на сльози і відчай було неможливо. Адже Олег Струнь після завершення слідства може вийти на волю і покарання не нестиме. Коли інші плакали і кричали, винуватець ДТП сидів, схиливши голову і не промовив ані звука, пише 20 хвилин

– Подивись на мене! Отак зараз мала виглядати моя сестра! – у ДТП тоді загинула Світлана. Її сестра-близнючка Зоряна плакала і не стримувалась, звертаючись до убивці найріднішої людини. А він, втупившись в одну точку у скляній клітці, мовчав і навіть не поворухнувся. — Ти не вийдеш звідси. Ти не житимеш, як не живе моя сестра…

Зоряна тоді теж йшла додому, разом зі Свєтою. З друзями позаду. Дівчина не бачила, як саме Олег Струнь збив сестричку. Лишень за кілька хвилин побачила на землі її тіло – наче своє відображення.

– Пропустіть мене, я хочу бачити лице цієї тварі, — мама іншої убитої Наталі не стримувалась і намагалась пробратись попри журналістів до Олега Струня. — Як тебе земля носить? Убити дитину, забрати голову. Тримати тиждень у холодильнику, а потім підкинути… Я тиждень не могла поховати свою дитину. Щоб тебе та земля не носила. Я більше нічого не можу сказати…

Світлана Свист, мама Наталі Гнатієвич, каже – не може второпати, чому Олега Струня судять за скоєння ДТП, а не за убивство. Бо він не тільки вбив дівчат, а й вкрав тіло Наталки.

Її дитина того року була випускницею. На життя – серйозні плани, яким ніколи не судилось збутись. Бо в липні Наталці виповнилось 16, а в жовтні вона загинула жахливою смертю. Через 15,5 років після трагедії вона вперше зустрілась у залі з тим, хто відібрав у її доньки життя.

– Таких треба садити довічно, я не можу зараз стриматись, краще сама його убила б і сіла за це, — відчай, крик душі матері неможливо було слухати. — Я осліпла і захворіла. І ти не житимеш…

Родичів найбільше обурює, що строк давності злочину минув навесні 2021 р. І, скоріш за все, Олег Струнь, після завершення слідства і суду, вийде на волю. Тому, впевнені обидві родини, він і явився до поліції – з каяттям.

Нагадаємо, 8 жовтня дівчатка повертались з міської дискотеки. Їх проводжав Наталин однокласник. Трохи віддалік крокувала сестра-близнючка Світлани – Зоряна зі знайомим юнаком. Було приблизно пів на 11-у вечора, коли на першу групу молодих людей наскочив шалений автомобіль. Якимось чудом біда оминула хлопця, який супроводжував Світлану і Наталю. Переляканий, він добіг до найближчого дому і повідомив людей про лихо. А через кілька хвилин до місця трагедії підійшла Зоряна. Вона та її друг наїзду не бачили, але його наслідки викликали молодих людей шок. Усіх трьох очевидців жахливої ДТП медики швидкої доправили до психоневрологічного диспансеру, однак невдовзі рідні забрали дітей додому.



