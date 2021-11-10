Дітей з 12 років вакцинують від ковіду у Тернополі (відео)

Вакцинують підлітків за згодою батьків. У центрі вакцинації на проспекті Злуки розпочали вакцинацію дітей проти ковіду. Раніше лікарі щеплювали підлітків із групи ризику або тих, хто виїжджав закордон. Тепер вакцинуватися можуть всі охочі діти віком від 12 років. Щоправда, лише за згодою і в присутності батьків, пише ІНТБ.

Перед тим треба отримати направлення від педіатра або сімейного лікаря і з цим направленням піти до пункту щеплення.

Наразі в Тернополі вакциновано від ковіду 62 дітей, 13 підлітків вакцинували вчора, 8 листопада. Ще шість сьогодні до обіду.

Наразі щеплення дітям до 18 років проводять лише у центрі імені Довженка, на вул Злуки, 45. Та незабаром таку послугу зможуть надавати і у міській дитячій лікарні.