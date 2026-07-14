У Тернополі завершили ремонт на вулиці Руській та змінюють схему руху

У Тернополі завершили ремонт дорожнього покриття на вулиці Руській. Роботи проводили через численні просідання асфальту після ремонтів інженерних мереж.

Одночасно змінюється схема організації дорожнього руху. Після нанесення нової розмітки на вулиці забезпечать по дві смуги руху в кожному напрямку.

Також облаштують нові місця для паркування, що дозволить створити близько 30 додаткових паркомісць у центральній частині міста.

Нову дорожню розмітку планують нанести протягом найближчих двох тижнів.