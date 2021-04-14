Весна і шкіра. Лікар-дерматолог Галина Безкоровайна-Хара про особливості догляду

Шкіра навесні – надто суха чи жирна, з акне чи себореєю? Які підступні плани має на нашу шкіру прекрасна пора року? Після довгої зими ми з’ясовуємо це з лікарем-дерматологом. На запитання LifeTer відповідає кандидатка медичних наук, керівниця Центру здорової шкіри Галина Безкоровайна-Хара.

Пані Галино, чи справді шкіра навесні потребує більш ретельного догляду?

Весна – довгожданний період, коли ми знімаємо шапки, куртки і змінюємося повністю. Звичайно, змінюється і наша шкіра, яка потребує іншого догляду, ніж узимку чи улітку. Якщо взимку ми більше живили шкіру, використовували густі текстури, то влітку вони будуть рідкими, відповідно, навесні нам треба попіклуватися про стан нашої шкіри трохи більше.

Рекомендації:

• Вмивання дуже ніжне та легке. Засоби обирати за типом шкіри: гелі для жирної шкіри, пінки та крем-гелі – для сухої і нормальної.

• Використання різноманітних сироваток в залежності від потреб шкіри (зволожуючих, із вітаміном С чи іншими компонентами, які зроблять шкіру сяючою та допоможуть їй відновитися після зими).

• Звертати увагу, щоб вже у весняних засобах були сонцезахисні фільтри від UVA та UVB променів із SPF- 20-30, і чим вище піднімається сонечко, тим потужніший має бути сонцезахист.

Які особливості догляду за кожним з типів шкіри і який з них найбільш вразливий навесні?

Ми всі звикли до того, що є сухий, жирний, нормальний і комбінований типи шкіри. Але шкіра протягом року може змінюватися. Це не означає, якщо у вас жирна шкіра, її не потрібно зволожувати. Я, наприклад, часто зустрічаюся з тим, що у пацієнта жирна шкіра, яка водночас є зневодненою, тьмяною. Це результат не тільки неправильного догляду, а й неправильного харчування. Під час збору анамнезу, з’ясовую, що пацієнти сидять на модних інста-дієтах, а це не може не впливати на шкіру. Тому харчування має бути повноцінним та збалансованим і обов’язково пам’ятаємо про водний режим. Тобто треба вживати у достатній кількості чисту негазовану воду – не компоти чи соки. Найкраще тип вашої шкіри визначить лікар-дерматолог чи косметолог. Правильний підбір засобу забезпечить гарний вигляд шкіри, профілактику старіння і відсутність проблем зі шкірою надалі.

Ви згадали про достатню кількість води. Достатньо – це скільки?

Тут теж головне – не забагато. Орієнтовно дорослій здоровій людині зі здоровими нирками достатньо пити з розрахунку 30 мл на кг ваги. Це забезпечить і нормальну гідратацію шкіри, і нормальну роботу всіх органів і систем. Зазвичай, люди мають дві крайнощі – або недостатня кількість води, або надмірна.

Чим підживлюють шкіру навесні? Це креми, маски, тоніки?

Я люблю засоби, які набувають зараз шаленої популярності – це сироватки. Вони мають легку текстуру, не навантажують шкіру і при правильному підборі перекривають максимальну кількість запитів щодо потреб шкіри. Приміром, є сироватки з гіалуроновою кислотою, яка буде більше зволожувати, є з нейросенсином, яку можна і треба використовувати для чутливої шкіри, є з вітамінами й антиоксидантами. Є сироватки, які містять ретинол, його ми використовуємо тільки наніч, він чинить потужний антиейдж ефект, працює з акне та пігментацією. Є сироватки, що містять компоненти, які сприяють ліфтинг-ефекту. Їх можна використовувати під крем чи просто на шкіру. І справді, концентрація активних діючих речовин у сироватках дуже велика і, закриваючи її зверху кремом, наша шкіра отримує максимальний ефект. Сироватки ідеально підходить для людей, які не люблять креми через їх текстуру та відчуття «важкості» на шкірі обличчя.

Як поводять себе навесні наші хронічні дерматологічні захворювання?

Дуже багато дерматологічних захворювань мають свою сезонність. І весна – період їх загострення. Наприклад, атопічний дерматит у діток, себорейний дерматит. Акне не має сезонності. Може загострюватися розацеа, прояви куперозу, це може бути пов’язано з першими променями сонечка. Ми не можемо сказати, що є чітка прив’язка захворювання до окремого сезону, але кожен з моїх пацієнтів вже знає, коли в нього загострення, і звертається до дерматолога.

З чим приходять до Вас навесні?

Зараз дуже багато діток з атопічним дерматитом, це велика проблема, кожна п’ята дитинка його має. Приходять з акне, розацеа. Контакт діток з котиками-песиками провокує грибкові захворювання, в народі «лишаї».

Як Ви ставитесь до народних методів? Часи, коли огірок накладали замість маски, вже минули?

Часи, коли огірок накладали замість маски, вже минули? Народні методи бувають надзвичайно різні. Якщо є цілком невинні, то є й такі, що можуть нашкодити. Стосовно екстрактів рослин і трав, я завжди говорю про те, що трави бувають сильними алергенами, навіть звичайні примочки з настою ромашки можуть викликати надзвичайно сильні контактні дерматити. Те саме я розповідаю майбутнім мамам, що діток не варто купати у травах. Насправді дуже часто народні методи призводять до проблем зі шкірою. Особливо завжди звертаю увагу на лікування бородавок чистотілом, ним можна наробити шкоди, це може викликати розвиток навіть онкологічних проблем зі шкірою, тому таки краще спочатку звернутися до дерматолога і отримати кваліфіковану консультацію. Стосовно прикладання огірків, то він шкоди не наробить, але й користі не принесе. Все-таки краще брати засоби, виготовлені фахівцями, протестовані, аніж експериментувати з народними методами і витрачати час.

Чи є якісь загальні рекомендації щодо вигляду шкіри?

Я завжди рекомендую збалансовано і повноцінно харчуватися, висипатися, добре відпочивати, не читати перед сном новин. І, звичайно, довіряти фахівцям, а не займатися самолікуванням.