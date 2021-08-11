Біатлоніст з Тернопільщини срібний призер чемпіонату України з літнього біатлону

Біатлоніст з Тернопільщини Віталій Мандзин – срібний призер чемпіонату України з літнього біатлону серед юніорів. Він став другим у дисципліні суперспринт. Про це повідомив тренер спортсмена Назар Бурик, пише Суспільне.

За його словами, дистанцію 7 кілометрів 500 метрів Віталій Мандзин пробіг за 24 хвилини 51, 9 секунди, допустивши два промахи. Від лідера гонки Степана Кінаша з Харківщини наш спортсмен відстав на більш ніж 19 секунд.

“Гонка було дуже важка. Погодні умови, дуже жарко. Дуже важко бігти. Я попав два раи, потім один промах і останній патрон теж був промах. Мені треба було останній попадати. Можливо з Стьопою змагався б в більшому контакті. На фініш могли би йти нога в ногу. А тут я допустив на один промах більше”, – каже Мандзин.

У сьогоднішній гонці взяли участь 55 спортсменів з 9-ти областей України, каже Назар Бурик. За його словами, завтра спортсмени змагатимуться у спринті. Триватиме чемпіонат у Чернігові до 14 серпня. Змагання проводять до 30-ї річниці Незалежності України.