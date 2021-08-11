У Тернополі відкрили експозицію унікальної національної вишивки минулого століття: відео

У такий спосіб місцеві намагалися хоча би натяком в одязі та побутових речах показати свою національну приналежність.

Національна вишивка. Синьо-жовті рушники та краватки з тризубами – у Тернополі відкрили експозицію унікальних вишитих речей 30-40-х років минулого століття.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, експонати – не просто українська вишивка, притаманна краю, але й з національною символікою.

Наприклад, рушники, вишиті лише синьо- жовтим, є з рядками Шевченка, гімну України та тризубами. Серветка – з портретом дівчини в українському вбранні.

У такий спосіб місцеві жителі 90 років тому намагалися хоча би натяком в одязі та побутових речах показати свою національну приналежність. Почасти такі речі зберігали у сховках, бо за них можна було потрапити за грати.

Уже в роки незалежності України раритети з приватних колекцій були віддаровані Тернопільському краєзнавчому музею.