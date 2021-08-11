Вартість нежитлових будівель у м. Кременець на приватизаційному аукціоні зросла у 23 рази

27 липня відбувся онлайн-аукціон з приватизації нежитлових приміщень (другий поверх) у двохповерховій цегляній будівлі з камінним підвалом, що знаходяться за адресою: м. Кременець, вул. Чорновола В’ячеслава, 1а, приміщення 1, Тернопільська область.

За право власності на відкритих торгах змагалися 5 учасників, які збільшили ціну активу в 23 рази зі стартових 17 069.68 грн до 400 222 грн.

Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок, після чого процес приватизації нежитлових приміщень вважатиметься офіційно завершеним.