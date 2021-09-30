Буде службове розслідування по лінії охорони здоров’я: заявив прокурор Тернопільщини у справі про загадкову смерть журналіста

Прокурор Тернопільщини Андрій Миколайчук розповів на якому етапі перебуває розслідування справи щодо загадкової смерті тернопільського журналіста Ярослава Буяка, як так сталося, що його майже два місяці тримали в морзі і не могли знайти, та коли все ж таки тіло Ярослава віддадуть родичам для поховання.

Нагадаємо, днями у пресі з’явилася інформація про зникнення тернопільського журналіста Ярослава Буяка.

На наступний день у поліції повідомили, що труп журналіста перебуває в морзі з кінця липня.

“Звернувся брат у правоохоронні органи, пройшло три тижні, ніхто нічого не знає, а як тільки дана подія набула розголосу, то відразу ж наступного дня тіло журналіста знайшли у місцевому морзі, – розповів Андрій Миколайчук, прокурор Тернопільської області. – В липні місяці людина пропала, незрозуміло чому – тільки через місяць брат звернувся до правоохоронних органів. Було відкрито провадження за фактом зникнення цієї особи. Три тижні не було нічого зрозуміло. Тільки після розголосу його виявили в морзі. Виявляється в кінці липня чоловік сам звернувся в лікарню, через один день помер. На сьогодні це провадження ми взяли на контроль. По цьому провадженні там першочергово призначили судово-медичну експертизу, і забираємо усю медичну документацію. Також ініціювали службове розслідування по лінії охорони здоров’я, чому у нас півтора місяці труп лежить у морзі. Ми чекаємо результатів роботи даної комісії”.

Поки що невідомо коли ж нарешті тіло журналіста Ярослава Буяка поховають, пишуть Тернополяни.

“Звернулися слідчі із запитом до лікувального закладу, сказали там тільки по ухвалі суду. Минулої п’ятниці мали бути похорони, поки клопотання, вчора ухвала слідчого судді на доступ до документації. Як тільки експерти дадуть висновок, що вони все опрацювали і розгляд документів завершили, день-два і видаємо тіло для поховання. Я не буду визначати певні рамки, як тільки судово-медичні експерти кажуть, що вони завершили, то все видаємо відразу тіло для поховання, – відзначив Андрій Миколайчук.