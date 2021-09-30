Чортківський замок ввійшов у сотню пам’яток України, які відремонтують за кошти держбюджету

У рамках програми «Велика реставрація» відновлюють Чортківський замок. Він увійшов у сотню історичних пам’яток України, які відремонтують за кошти державного бюджету.

Для реалізації проєкту «Ліквідація аварійного стану (влаштування консерваційного даху) замку, пам’ятки архітектури національного значення XVII ст.» виділили 17,5 млн грн.

«З літа тривають роботи з ліквідації аварійного стану замку. Працівники повинні відреставрувати стіни частини палацу, дві вежі та накрити їх автентичною черепицею. ЇЇ вже доставили із з-за кордону. Плануємо, що роботи завершаться до кінця року», – каже голова облдержадміністрації Володимир Труш.

У рамках програми Президента «Велика реставрація» на Тернопільщині також оновлять замок у Збаражі та Ратушу на площі Ринок у місті Бережани.