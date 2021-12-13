Через COVID-19 у Тернополі 10 класів пішли на дистанційне навчання

Про це повідомила начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. У дошкільних навчальних закладах закрито чотири групи, пише ЗЗ.

Загалом у тернопільських школах ситуація із захворюваністю на COVID-19 стабілізувалася. Як зазначила Ольга Похиляк, хворих поменшало і серед вчителів, і серед учнів. “У нас працюють в звичному режимі дошкільні навчальні заклади, очно працюють всі школи. На сьогоднішній день в нас закрито 10 класів, діти навчаються дистанційно. Два-три тижні тому у нас було закрито 30 класів, є суттєве зменшення числа хворих, це стосується і учнів, і вчителів, на сьогоднішній день у нас хворих 17 учнів, 9 вчителів. Це з усіх 44 шкіл. Щодо дошкільних навчальних закладів, то закриті чотири групи, одна дитина хвора і семеро вихователів”.

Додамо, майже всі вчителі у Тернопільській громаді вакциновані від коронавірусу. Серед нещеплених — лише ті працівники, які мають протипоказання до вакцинації.