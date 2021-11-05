Тернопільський суд не дозволяє відсторонити чоловіка з посади начальника, який завдав збитків державі на понад 4,1 млн грн

Начальник Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства, якого судитимуть за службову недбалість, досі виконує свої обов`язки. Про це повідомляє пресслужба ТУ ДБР ЛЬВОВА.

“Ми вже двічі зверталися з клопотанням про відсторонення начальника Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства від виконання службових обов`язків. Однак Тернопільський міськрайонний суд відхилив наші клопотання. “ – говорить начальник третього слідчого відділу (з дислокацією у Тернополі) ТУ ДБР у м. Львові Віталій Трубка.

Посадовця звинувачують у тому, що він допустив незаконну рубку дерев на заповідних територіях.

“Ліміти на вирубку лісу на території природно-заповідного фонду державним лісовим господарствам надає Міністерство екології та природних ресурсів. Погоджень від них не було. І начальник управління про це знав. Більше того, він зобов`язав керівників держлісгоспів усі рубки погоджувати з ним, надсилаючи відповідні листи. Тобто без його відома жодних робіт на заповідних територіях не відбувалося.” – розповідає слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у Тернополі) ТУ ДБР у Львові Іван Березюк.

Таким чином, у 2017 році на територіях заказників «Суразька дача», «Яблунівський», «Дача Галілея», нацпарків «Кременецькі гори» та «Дністровський каньйон» відбулися незаконні рубки лісу, які завдали збитків державі на більш ніж 2,1 млн гривень. Директори трьох держлісгоспів відповідатимуть за перевищення службових повноважень. А керівника обласного управління звинувачують у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Та попри скерований до суду обвинувальний акт, обвинувачений досі залишається на посаді.

Загальний розмір розмір встановлених збитків у кримінальних провадженнях, пов`язаних з незаконним вирубуванням та збутом лісу на Тернопільщині, які ТУ ДБР у Львові цьогоріч скерувала до суду, понад 4,1 млн грн. Загалом за 10 місяців 2021 року теруправління розслідувало 15 кримінальних проваджень щодо правопорушень у сфері охорони навколишнього середовища на території області. До суду вже скерували обвинувальні акти у 5 провадженнях.