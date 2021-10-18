Чотири регіони України потрапили у “червону” зону
З понеділка, 18 жовтня, чотири області України переходять у “червону” зону карантинних обмежень. Мова про Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку та Одеську області.
Про це поінформували в Міністерстві охорони здоров’я України.
В «червоній» зоні забороняється:
- робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
- робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Вказані обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів вказаних закладів (заходів) будуть мати зелений COVID-сертифікат.
Не обмежується робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.