Чотири регіони України потрапили у “червону” зону

З понеділка, 18 жовтня, чотири області України переходять у “червону” зону карантинних обмежень. Мова про Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку та Одеську області.

Про це поінформували в Міністерстві охорони здоров’я України.

В «червоній» зоні забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Вказані обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів вказаних закладів (заходів) будуть мати зелений COVID-сертифікат.

Не обмежується робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.