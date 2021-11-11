Де найбільший відсоток вакцинованих на Тернопільщині?

Найбільший відсоток вакцинованих на Тернопільщині – в Чортківському районі. Про це повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко, пише Суспільне.

Одна з громад, де вакцинувалися найбільше людей, – Скала-Подільська. Там живуть майже 8 тисяч дорослих. Із них імунізовані 43%, розповіла сімейна лікарка Скала-Подільської амбулаторії Ірина Данилюк.

У поліклініці Скали-Подільської працює центр вакцинації, де сьогодні зробили 81 щеплення. Імунізуватися прийшла 62-річна Мар’яна Трачук. Каже, сьогодні також щепився її чоловік:

“Дивимося телевізор, чуємо, яка ситуація в державі. Я медик за освітою і чоловік – лікар-стоматолог. Ми стовідсотково були за те, щоб вакцинуватися. Ми з чоловіком сіли, обговорили, ми мали йти разом. Він пішов зранку вакцинувався, а я тепер прибігла, і то переживала, щоб встигнути, щоб в один день зробити”.

Сімейна лікарка Ірина Данилюк каже, до середини грудня планують вакцинувати 70% людей двома дозами:

“І на вулицях спілкуємося, і набираємо телефоном, вибираємо спочатку тих, кому найбільш необхідно, а потім йдуть діти, студенти, які все одно їздять. Ми просто їх переконуємо, що їм треба. Спочатку люди не довіряли вакцинам, боялися. А тепер вже довіри більше”.

Серед жителів громади тільки одна імунізована людина потрапила до лікарні, каже Ірина Данилюк:

“У неї дуже багато супутніх захворювань і її стан не був компенсований. Вона потрапила на фоні цукрового діабету з високим цукром, і якби не вакцинація, вона би звідти не вийшла. Вона перенесла в набагато легшій формі, лікарі самі не очікували. Цього тижня хвороба пішла вже на спад. Минулого тижня було досить багато, десь 25-30 хворих, п’ятеро з них важкі були. Зараз 4 в лікарні, один під ШВЛ, другий на кисні, але йдуть на покращення”.

Надія Дякун живе у Скалі-Подільській. Каже, щепилася, бо на роботі повідомили, що відсторонять без вакцинації:

“Мусили, заради роботи все треба, була така жертва, та й ми мусили.Я думала, може не треба. А потім сказали або так, або ні – я відважилася і пішла вакцинуватися”.

Колега жінки Ганна Сакідон каже, не хотіла, але вакцинувалася:

“Бо сказали розраховуватися з роботи. Я не хотіла, написала заяву своїм коштом. Але потім в мене 30 років стажу нема, я хочу ще трохи допрацювати”.

Голова Скала-Подільської громади Ігор Лобода розповідає, в громаді працюють всі садочки, школи та інші комунальні установи, від роботи у громаді нікого через відсутність вакцинації не відсторонювали.