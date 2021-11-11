Скільки вартуватиме харчування для школярів Тернопільщини?

Нещодавно, під час п’ятого пленарного засідання другої сесії Тернопільської обласної ради було прийнято рішення щодо шкільного харчування.

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про повну загальну середню освіту», постановою кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку дітей» Тернопільська обласна рада вирішила:

Вартість п’ятиразового харчування на одного учня та вихованця на день у закладах загальної середньої освіти, дитячому будинку для дітей шкільного віку, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету на 2021/2022 навчальний рік у сумі 85,17 гривень (віком від 6 до 11 років), 95,46 гривень (віком від 11 до 14 років), 101,61 гривень (віком від 14 до 18 років).

Контроль за виконанням цього рішення доручено постійній комісії Тернопільської обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики і спорту.



