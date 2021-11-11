Укол допоміг: Арсенчик Борис з Тернопільщини почав активно рухатися

Дороговартісний укол допоміг – Арсенчик Борис з Тернопільщини, у якого діагностували СМА, і який виграв найдорожчі у світі ліки, вартістю, 2,5 млн доларів – почувається набагато краще – хлопчик починає активно рухатися.

Про це на власній ст орінці у Фейсбук повідомила мама Арсенчика – Надія Борис.

“Арсенкова осінь! Кожен новий рух, кожне нове досягнення сина – це ковток свіжого повітря для нас!!! Маленькими кроками ми рухаємось до перемоги. Дякуємо кожному, хто вболіває, вірить і молиться за нашого сина”, – відзначила жінка.

Нагадаємо, двохрічний Арсенчик Борис нещодавно виграв найдорожчі ліки від СМА – укол вартістю 2,5 млн доларів – ліки ввели в столичній клініці “Охмадит”.

Згодом, Арсенчик разом з батьками поїхали на реабілітацію за кордон.

Нині спостерігається видимий прогрес щодо рухової активності дитини.