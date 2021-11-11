13:26 | 11.11.2021
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Укол допоміг: Арсенчик Борис з Тернопільщини почав активно рухатися

tata 0 Views Прокоментуй!

Дороговартісний укол допоміг – Арсенчик Борис з Тернопільщини, у якого діагностували СМА, і який виграв найдорожчі у світі ліки, вартістю, 2,5 млн доларів – почувається набагато краще – хлопчик починає активно рухатися. 

Про це на власній ст орінці у Фейсбук повідомила мама Арсенчика – Надія Борис.

“Арсенкова осінь! Кожен новий рух, кожне нове досягнення сина – це ковток свіжого повітря для нас!!! Маленькими кроками ми рухаємось до перемоги. Дякуємо кожному, хто вболіває, вірить і молиться за нашого сина”, – відзначила жінка. 

Нагадаємо, двохрічний Арсенчик Борис нещодавно виграв найдорожчі ліки від СМА – укол вартістю 2,5 млн доларів – ліки ввели в столичній клініці “Охмадит”.

Згодом, Арсенчик разом з батьками поїхали на реабілітацію за кордон.

Нині спостерігається видимий прогрес щодо рухової активності дитини.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *