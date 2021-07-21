“Фури падають на будинки”: у Монастириській люди просять про огорожу від небезпеки (фото)
У Монастириській три фури перевернулися обабіч дороги, одна зачепила людське помешкання.
“ТРИ фури за 1,5 ГОДИНИ дощу !Зорепад на них сьогодні закінчиться чи ні? Людям як лягати спати в хатах уздовж цієї ділянки дороги державного значення коли вночі може опинитися фура в одній із кімнат ? Наразі одне подвір’я вже постраждало , дорога знову перекрита , оскільки маємо ще дві великовантажні машини !
Дякувати Богу всі живі і здорові , хата у сусідів не постраждала (лише подвір’я,паркан та огорожа). Дві наступні машини також не зачепили будівлі”,- пише Світлана Безділь.
Жінка звертається до служби автомобільних доріг, аби ті відреагували.
“Як показали сьогоднішні події , ми – мешканці міста Монастириська, які ходять по пішохідній частині (там, де вже зняли бруківку) у реальній небезпеці. Якби не дай Боже, в момент аварій ,йшли люди -їх би зрівняло з землею! Необхідно встановити між бруківкою та трасою Н18 – бетоний захист та огорожу з іншого боку”,- пише Безділь.