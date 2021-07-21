“Фури падають на будинки”: у Монастириській люди просять про огорожу від небезпеки (фото)



“ТРИ фури за 1,5 ГОДИНИ дощу !Зорепад на них сьогодні закінчиться чи ні? Людям як лягати спати в хатах уздовж цієї ділянки дороги державного значення коли вночі може опинитися фура в одній із кімнат ? Наразі одне подвір’я вже постраждало , дорога знову перекрита , оскільки маємо ще дві великовантажні машини !