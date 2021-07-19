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Тернопільщина 

Майстриня з Тернопільщини виготовляє біжутерію з яєчної шкаралупи

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Катерина Поднєжна з Кременця виготовляє біжутерію з яєчної шкаралупи. Жінка працює з цим матеріалом із 2005 року.

За її словами, цей матеріал їй сподобався своєю оригінальністю.

“Більше ніде такою фактурою не повторюється. Я вмію з ним працювати, мені дуже це подобається”, пише Суспільне

Майстриня з Тернопільщини виготовляє біжутерію з яєчної шкаралупи

Її вироби у різних техніках – розписує воском, вирізьблює і, навіть, видряпує візерунки.

“Мені подобається більше дряпанка, поки це щось для мене нове. Переважно це все йдуть такі спонтанні уявні елементи, які мені в той момент з’являються і я собі малюю”.

У її прикрасах є етнічні мотиви.

Майстриня з Тернопільщини виготовляє біжутерію з яєчної шкаралупи

Вироби покриває епоксидною смолою, яка сохне впродовж двох днів.

“Це було дуже важко, довго.Не все в мені одразу вдавалося. Спочатку це були просто спроби повторити, зробити своє”.

Із цієї ж смоли та дерева теж виготовляє прикраси.

Майстриня з Тернопільщини виготовляє біжутерію з яєчної шкаралупи

У 2013 році отримала звання Майстра народної творчості.

“Я – художник. І в мене папір – це яєчна шкаралупа. І тому на яйці я малюю те, що бачу”.

Майстриня з Тернопільщини виготовляє біжутерію з яєчної шкаралупи

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