На Тернопільщині люди перетворили берег водойми на смітник (фото)

На Тернопіллі люди залишають після себе сміття просто там, де відпочивали, перетворюючи красиві місцини у звалища сміття.

Така ситуація зокрема і на набережній і околицях ставу, що в селі Рудка Кременецького району, де вже тривалий час відпочивальники «забувають» за собою прибрати привезене сміття, залишаючи його просто неба.

«Закликаємо людей забирати за собою сміття після відпочинку у Рудці. Це просто жесть. Фото зроблене 15.07. Знаємо, що і з Кременця теж багато народу сюди їздить», — йдеться у дописі спільноти «Типовий Кременець».

У коментарях люди пишуть, що проблемою і те, що у згаданому місці навіть немає урн для сміття, тож більшість тих, хто приїжджає на природу лінується елементарно прибрати за собою в надії на те, що хтось зробить це за них.