Блаженніший Святослав разом із вірянами молиться на прощі у Зарваниці за Україну

В Марійському духовному центрі “Зарваниця” відбувається Загальнонаціональна проща. Сьогодні проща розпочалась з архиєрейської літургії та з хресної ходи владик та священників. Літургію очолив глава УГКЦ Святослав. Про це розповів синкел Тернопільсько-Зборівської архиєпархії отець Віталій Козак.

За його словами, на території Марійського центру працює 14 бригад медичної допомоги. Серед них – лікарі екстреної допомоги, медики первинної медико-санітарної допомоги. Зокрема, впродовж вчорашнього дня за допомогою до медиків звернулося 64 людини. Громадський порядок забезпечують понад півтори сотні правоохоронців. А для забезпечення пожежної та техногенної безпеки залучено 46 рятувальників та 11 одиниць спеціальної техніки. Усі служби працюють у посиленому режимі, пише Суспільне.

Марійський духовний центр – це одна з найбільших святинь Української греко-католицької церкви. Першу дерев’яну капличку на місці, де зараз духовний центр, збудували в 1240 році. А власне Марійський духовний центр розпочали зводити в 1996 році та відкрили у 2000. Про це розповів синкел Тернопільсько-Зборівської архиєпархії отець Віталій Козак.

Загалом організатори очікують понад 50 тисяч паломників. Про це повідомив заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький.