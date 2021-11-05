14:02 | 5.11.2021
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Тернопільщина 

Максимко Антонишин отримав дорогоцінний укол (+Відео)

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Їх називають «смайликами». Це діти, які мають рідкісне генетичне захворювання – спінальну м’язову атрофію (СМА). Максимко Антонишин – маленький тернополянин, один із тих, у кого діагностували цю недугу.  16 вересня сталося диво: хлопчик виграв у лотерею рятівний укол «Zolgensma», гроші на який збирали майже рік. Батьки ще досі не можуть у це повірити, адже фірма «Zolgensma» розігрує лотерею серед багатьох країн світу, а дітей з таким діагнозом дійсно немало. Наш Максимко переміг, тому свою ін’єкцію отримає зовсім скоро.

Третього листопада маленький Максимко отримав дороговартісний укол, який уже рятує йому життя.

Тернополяни, українці й небайдужі люди з усього світу,  які збирали кошти на лікування маленькому хлопчику щиро радіють за батьків та бажають дитині швидкого одужання.

Відео можна переглянути за посиланням  тут

Максимку, одужуй!


Джерело: Тижневик “Номер один”

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