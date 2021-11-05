У вересні Чортківська лікарня закупила для «ковідних» хворих ліків на 389 тисяч гривень

Протягом вересня у Чортківській центральній міській лікарні витратили майже 389 тисяч гривень на придбання ліків для пацієнтів із діагностованим коронавірусом, котрі лікувались стаціонарно – у інфекційному чи перепрофільованому кардіологічному відділеннях. За місяць препаратами пролікували 90 пацієнтів не лише з Чортківської громади, а й усього району.

«Пацієнти отримують у повному обсязі безкоштовно усі ліки, котрі передбачені національним протоколом лікування COVID-19. Це понад 10 препаратів, котрі використовуються першочергово. За послуги лікування «ковідних» хворих Національна служба здоров’я України нам – лікарні – перераховує кошти, за котрі ми і закупляємо всі потрібні препарати. Тобто кошти на ліки – із державного бюджету.

Втім зауважу, що у деяких випадках лікарі вбачають доцільність у призначенні додаткових препаратів, таких як Тівортін, Реосорбілакт чи вітамін С. У цьому випадку пацієнт купує ліки за свої кошти. Чому? Лікарня не може закупляти ці препарати, оскільки їх немає у національному протоколі лікування коронавірусу», – розповів в.о. головного лікаря Чортківської лікарні Ростислав Шульський.

Що придбали та використали для лікування «ковідних» хворих у вересні

Інфулган – 120 флаконів х 75 грн = 9 000 грн

Лефлоцин – 120 флаконів х 96 грн – 11 520 грн

Натрію хлорид 100 мл –2000 флаконів х 14 грн – 28 000 грн

Цефтріаксон – 104 упаковки х 200 грн – 20 800 грн

Юнорм – 20 упаковок х 93 грн – 1 860 грн

Катетер в/в – 200 х 15 грн – 3 000 грн

Система – 2000 х 9 грн – 18 000

Шприци 2 – 2000 х 1,15 грн – 2 300 грн

Шприци 5 – 4000 х 1,4 грн – 5 600 грн

Шприци 10 – 3000 х 2,1 грн – 6 300 грн

Шприци 20 – 2500 х 3 грн – 7 500 грн

Дексаметазон – 1030 упаковок х 12,25 грн – 12 617,50 грн

Фленокс – 280 упаковок х 795,63 грн – 222 776,40 грн

Діапразол – 60 упаковок х (30 уп. – 132,05 грн; 30 уп. – 133,03 грн) – 7 952,40 грн

Фуросимід – 15 упаковок х 17,50 – 263,25 грн

Миродекс – 10 упаковок х 1430 грн – 14 300 грн

Норадреналін – 3 упаковки х 2139,25 грн – 6 417,75 грн

Натрію оксибутират – 10 упаковок х 280 грн – 2 800 грн

Сибазон – 15 упаковок х 530 грн – 7 950 грн.

Загальна сума – 388 тисяч 957 гривень 80 копійок

Детальну статистику щодо придбання та використання ліків для «ковідних» хворих за жовтень очікуйте наприкінці місяця.

Також нагадаємо, що у рамках реформи НСЗУ створило проект «Є ЛІКИ», де кожен українець може перевірити, які саме лікарські засоби є у його лікарні.

Які ліки є у Чортківській центральній міській лікарні – дивіться за посиланням: https://eliky.in.ua/hospital/2271

Ніхто не має права вимагати з вас гроші за них – ви вже сплатили за ці ліки зі своїх податків! Якщо ліки є, а вам їх не видають чи просять за них сплатити, пишіть заяву на ім’я головного лікаря. Вкажіть свій діагноз із результатами аналізів та необхідний препарат, який вам не вдалось отримати.