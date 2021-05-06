Міська влада Тернополя більше місяця не реагує на петицію про заборону ОПЗЖ

Ще 28 березня керівництво Тернопільської міської ради мало оприлюднити відповідь на петицію про заборону політичної партії «Опозиційна платформа «За життя», яка набрала потрібну кількість голосів на платформі електронної демократії. Однак, незрозуміло чому, влада Файного міста зволікає.

У тексті петиції тернополянин Дмитро Сорока просить депутатів Тернопільської міської ради звернутись до Міністерства юстиції України з вимогою заборонити вищевказану політичну партію. Підставою звернення вбачає проросійську позицію даного суб‘єкту в умовах війни з Росією, пише

– Голова політичної партії «ОПЗЖ» Віктор Медведчук, всупереч українському законодавству і моральним принципам, під час війни неодноразово здійснював публічні поїздки до очільника країни-агресора Володимира Путіна, крім того перебуває з останнім в родинних зв’язках, а саме є кумом Президента Російської Федерації. Риторика представництва партії нагадує риторику «Єдиної Росії». З огляду на наявне, – ми маємо щиру впевненість в тому, що політичний проект «ОПЗЖ» є п’ятою колоною в Україні і діє задля підриву державності, дуверенітету, незалежності України й інших принципів Української Конституції, – йдеться в тексті петиції Дмитра Сороки.

Відколи петиції набрала потрібну кількість голосів на неї мала б відреагувати міська влада, в цьому проміжку навіть відбулася сесії міської ради (23 квітня), де можна було б прийняти відповідне звернення до Міністерства юстиції, однак цього зроблено не було, хоча чимало інших звернень до багатьох інституцій депутатами було прийнято.