Ситуація з COVID-19 на Тернопільщині: 5 людей померли
104 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 06 травня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 5
– жінка 67 р. м. Бучач
– чоловік 42 р. Кременецький район с. Великі Загайці
– жінка 81 р. Тернопільський район с. Новики
– чоловік 85 р. м. Тернопіль
– чоловік 70 р. Чортківський район с. Постолівка
одужало – 368 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 857
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 66860 осіб;
одужало – 59054 особи;
летальних випадків – 1094 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 7116 (6405 одужало, 120 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1444 (1284 одужало, 30 летальних)
– Тернопільський район – 40856 (35691 одужало, 630 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 18858 (15974 одужало, 285 летальних)
– Чортківський район – 18888 (16958 одужало, 341 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2617 (2255 одужало, 26 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (21 особа):
• Борсуківська сільська ОТГ – 3
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 0
• Кременецька міська ОТГ – 9
• Лановецька міська ОТГ – 5
• Лопушненська сільська ОТГ – 2
• Почаївська міська ОТГ – 0
• Шумська міська ОТГ – 2
Тернопільський район (62 особи):
• Байковецька сільська ОТГ – 1
• Бережанська міська ОТГ – 3
• Білецька сільська ОТГ – 0
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 0
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 2
• Залозецька селищна ОТГ – 5
• Збаразька міська ОТГ – 4
• Зборівська міська ОТГ – 3
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 5
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 1
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 0
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 0
• Саранчуківська сільська ОТГ – 2
• Скалатська міська ОТГ – 5
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 3
• Тернопільська міська ОТГ – 28
Чортківський район (21 особа):
• Білобожницька сільська ОТГ – 4
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 1
• Бучацька міська ОТГ – 3
• Васильковецька сільська ОТГ – 0
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 0
• Заводська селищна ОТГ – 0
• Заліщицька міська ОТГ – 0
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 2
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 0
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 3
• Монастириська міська ОТГ – 2
• Нагірянська сільська ОТГ – 0
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 1
• Товстенська селищна ОТГ – 0
• Трибухівська сільська ОТГ – 2
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 3