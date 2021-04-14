МОЗ оновило розподіл карантинних зон. Що змінилося

Міністерство охорони здоров’я змінило розподіл карантинних зон в Україні. Відповідно до нього, у “червоній зоні” перебувають 11 областей та Київ.

Такі дані оприлюднено на сайті МОЗ.

Згідно з ними, протягом тижня, що минув, ситуація покращилась у Закарпатській та Івано-Франківській областях, які перешли з “червоної” одразу до “жовтої” зони епідеміологічної небезпеки. Натомість показники захворюваності погіршились у Харківській області.

Відтак станом на 14 квітня у “червоній” зоні опинились Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

У “помаранчевій” зоні небезпеки перебувають Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

У “жовтій” зоні опинились Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області.

Наразі у “червоній” зоні заборонено:

роботу закладів громадського харчування;

роботу ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів та театрів;

роботу непродовольчих магазинів і ринків, спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів;

роботу закладів освіти, окрім дитячих садочків та початкових класів;

проведення масових заходів.

Водночас у “червоних” зонах продовжують працювати: банки, поштові відділення, аптеки, СТО та автозаправки, заклади медичної та ветеринарної практики, магазини, понад 60% площі яких займають харчові продукти, лікарські препарати, засоби особистої гігієни, побутової хімії та засоби зв’язку. При цьому робота громадського транспорту визначається місцевою владою.

Загальна оцінка епідеміологічної ситуації у кожному регіоні здійснюється за кількома показниками, серед яких – відсоток захворюваності від епідеміологічного порогу, коефіцієнт виявлення випадків інфікування, охоплення населення тестуванням на COVID-19, рівень госпіталізацій та відсоток завантаженості ліжок із киснем.