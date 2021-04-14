У лікарнях Тернопільщини перебувають 1 379 осіб, хворих на COVID-19

1 379 осіб із коронавірусом перебувають на стаціонарному лікуванні у лікарнях області. Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко, пише Суспільне.

За її словами, серед хворих 14 дітей. На кисневій підтримці перебувають 1 249 осіб, що на 3,5% менше, ніж за попередню добу. На апаратах ШВЛ – 29 людей. Кількість ліжок для хворих на COVID-19 у області становить 2 383, з них забезпечені киснем – 2 222.

Всього у лікарнях області є 4 766 ліжкомісць. Завантаженість ліжок становить понад 55,6 відсотків, каже Ярмоленко.

У 466 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу. Загалом від початку пандемії у 61 491 людини зафіксували COVID-19. Із них 953 – померли. Одужали 50 057 осіб, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.