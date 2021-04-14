Велике будівництво – великі проблеми: обговорення ситуації навколо будівництва Каховської ГЕС-2

На моє переконання, це справжня катастрофа, яка пошириться не лише на південь України, а й на Європу в цілому, якщо будівництво буде продовжено вже в наші часи”, – стверджує Наталя Бімбірайте, правозахисниця, голова правління «Культурного центру Україна-Литва».

Ми не можемо пройти повз ситуацію з будівництвом Каховської ГЕС-2 та каскаду ГЕС на Дністрі в Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Під гаслами “енергетичної безпеки країни”, чиновники оголосили про намір масштабних будівництв. Хоча, насправді, експлуатація цих споруд несе великі екологічні ризики і порушує права мешканців на здоров’я та чисте, безпечне довкілля. І це вже не кажучи про затоплення значної частини території та втрати великої кількості культурних пам’яток. Жодна економічна вигода не виправдовує рішень, що ставлять під загрозу довкілля та майбутнє наших дітей.

16 квітня ми зберемось, щоб переглянути документальну стрічку “Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу”. Через квартал, у якому живе головний герой Ґабріель, будують залізницю, щоб привезти мільйони вболівальників на чемпіонат. Будинки зносять, родини змушені переїжджати, і навіть майданчик, на якому місцеві діти грають у футбол, скоро зникне. Щоб захистити рідний район, хлопчик стає журналістом та веде відеоблог.

Історія Ґабріеля теж про “велике будівництво”, яке порушує права громадян. Тож після перегляду фільму, ми обговоримо ситуацію навколо Каховської ГЕС-2 та каскаду ГЕС на Дністрі. Розглянемо детальніше екологічні ризики та аргументи уряду щодо доцільності побудови. А потім спробуємо вияснити, що робити нам, громадянам, щоб запобігти катастрофі.

До дискусії долучаться такі експерти та експертки:

Руслан Гаврилюк,

Голова Ради Національного екологічного центру України

Дмитро Іванов,

співкоординатор водного напрямку та керівник Канівського підрозділу Національного екологічного центру України

Наталя Бімбірайте,

голова правління «Культурного центру Україна-Литва»

Олександр Степаненко,

виконавчий директор ЕГО “Зелений світ”

Софія Шутяк,

провідний юрисконсультант МБФ “Екологія – Право – Людина”

Модеруватимуть показ та обговорення модератори кіноклубів DOCU/CLUB Наталка Добрянська та Володимир Ханас.

Для участі, необхідно зареєструватись: https://cutt.ly/qc9QbIe

Захід є частиною Кампанії по збереженню довкілля – на підтримку реформи сфери довкілля в межах проєкту “Мережа DOCU/CLUB – за реформи!”, що фінансується Європейським Союзом та Національним фондом на підтримку демократії.

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