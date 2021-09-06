На Підгаєччині діти ходять до школи через дрімучий ліс (відео)

В селі Литвинів на Підгаєччині школярі, які живуть на околиці села, ходять до школи через ліс, адже шкільний автобус доїхати до них не може.

На дорогу учні тратять 20-30 хвилин. Стежка пролягає через дрімучий ліс. Є ще одна дорога, втім вона набагато довша. Нею міг би їздити шкільний автобус, але через суцільні ями і стрімкий підйом, транспорт доїхати до дітей не може.

Цієї дороги, зізналися, бояться. Неодноразово школярів щось лякає: то хтось у кущах сидить, то собаки приблудні.

Батьки дітей змушені проводити і зустрічати дітей зі школи.