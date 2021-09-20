На Тернопільщині розмитнили майже тисячу автомобілів

За період дії законів України від 15 квітня 2021 року №1402 та №1403 Тернопільською митницею здійснено митне оформлення 920 транспортних засобів. Про це повідомив заступник начальника відділу забезпечення митного контролю та оформлення Тернопільської митниці Андрій Саварин, пише ІНТБ

А до бюджету митники перерахували майже 34 мільйони гривень. Так триває пільговий період розмитнення авто на єврономерах на Тернопіллі. Йдеться про легкові транспортні засоби старші п’яти років, які ввезли на територію України до кінця 2020 року.

Чим старше авто і чим більший об’єм двигуна – тим дорожче розмитнення.

За словами Андрія Саварина, найбільше було сплачено митних платежів у сумі 127 тисяч грн. Переважно автомобілі для особистого користування ввозять із країн Європи, додає фахівець. Рідше із Америки, Канади. Фіксують на митниці і порушників.

900 автомобілів, які вже розмитнили за пільговий період на Тернопіллі, це надзвичайно мало, переконаний голова Тернопільського осередку «Всеукраїнська організація «Авто Євро силп» Ігор Красновський. Адже поза законом лишились, до прикладу, власники вантажівок і ті, хто заїхав на територію України вже у 2021 році. Така ситуація по всій Україні.

Тому активісти будуть продовжувати відстоювати інші законопроекти. Адже слід зробити так, щоб пільгово розмитнити авто на єврономерах могли більшість власників таких авто. Це дозволить наповнити бюджет не на мільйони гривень, як зараз, а на мільярди, переконаний Ігор Красновський. Та головною метою автолюбителів є все ж – створення рівних умов придбання авто з-за кордону для всіх.

23 жовтня активісти “Авто євро сили” планують провести акцію під Верховною Радою. Головна мета – прийняття законів 6044 та 3704.