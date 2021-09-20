16:00 | 20.09.2021
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Тернопільський військовий повернувся додому після року служби в Африці

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Військовий з Тернополя Юрій Кульпа повернувся на батьківщину після року служби в Демократичній Республіці Конго.

Вчора в міжнародному аеропорту «Львів» успішно приземлився борт з військовослужбовцями 12-ї ротації 18-го окремого вертолітного загону. Серед них – помічник командира 18 окремого вертолітного загону по зв’язках з ЗМІ, старший лейтенант Юрій Кульпа з Тернополя, пише «Файне місто».

Як повідомив Юрій Кульпа, зустрічали миротворців рідні та близькі, друзі та колеги. Наразі армійців чекає медичне обстеження на базі 12-ї бригади армійської авіації на Львівщині. Після цього вони зможуть повернутися у свої військові колективи та рідні домівки.

Нагадаємо, тернополянин Юрій Кульпа впродовж року виконував миротворчу місію в Демократичній Республіці Конго. Працював в складі 18-го окремого вертолітного загону помічником командира зі зв’язків із засобами масової інформації.

18 окремий вертолітний загін виконував завдання у складі Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго з грудня 2012 року. Від початку ротації, з жовтня 2020 року, миротворці виконали 3200 польотів, перевезли 12 000 пасажирів та 430 тонн вантажу. За час ротації здійснили 25 екстрених медичних евакуацій.

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