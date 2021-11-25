На Тернопільщині скажений лис покусав собак, одна з яких після цього напала на чоловіка

Дана подія бере початок ще з 16 листопада, коли лис покусав двох собак в с. Городище Тернопільської територіальної громади. В той же день одна з собак напала та покусала місцевого жителя.

Наступного дня лис був вбитий місцевими жителями на одному з подвір’їв села. Відповідно до проведених Тернопільською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби досліджень виявлено, що лис був скажений.

Рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому комітеті Тернопільської міської ради встановлено карантинні заходи на території с. Городище та затверджено план ліквідації вогнища сказу.