На Тернопільщині спіймали нахабного водія

Випадок трапився 22 грудня, близько 11:00 години.

«На спецлінію «102» звернувся небайдужий громадянин та повідомив, що на автодорозі М-30 «Стрий — Ізварине», неподалік села Смиківці, водій автомобіля Renault кермує транспортним засобом, ймовірно, в стані алкогольного сп’яніння», – розповіли упатрульній поліції Тернопільської області.

Прибувши на вказане місце, патрульні побачили на узбіччі припаркований автомобіль.

Коли підійшли до нього, водій різко рушив з місця та поїхав у протилежну сторону.

Правоохоронці оголошували вимогу зупинки автомобіля, проте чоловік не реагував.

Втекти чоловіку не вдалося, його авто за декілька хвилин, все ж таки, зупинили патрульні.

Під час спілкування з водієм, інспектори помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотест «Драгер» зафіксував 0,56 проміле алкоголю в крові, що перевищує допустиму законом норму.

На чоловіка патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130, ст. 122-2 та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП.