Мешканці вулиці Чернівецької влаштували для себе масштабне свято

У понеділок, 20 грудня на вулиці Чернівецькій місцеві мешканці влаштували помітне для усього мікрорайону дитяче «Запалення ялинки 2022».

Святковою новорічною ілюмінацією прикрасили 20-метрову ялинку та прилеглий дитячий майданчик.

На святі виступив дитячий ансамбль, працював благодійний ярмарок домашньої випічки, було багато ігор й конкурсів.

Кульмінацією заходу був прихід Святого Миколая, який запалив ялинку і роздав всім дітям солодощі.

Депутат міськради і місцевий житель Іван Сороколіт, який активно займався підготовкою свята, на своїй сторінці у Фейсбук поіменно подякував усім, хто найбільше доклався до організації, а саме: Василю Вихастому, Олені Баран, Оксані Гладій, Ірині Оконь, Марії Голодюк, Іванні Шкляр, Тетяні Шовдрі, Володимиру Барану, Зеновію Оконю, а також дирекції продуктового магазину «Смаколик» і магазину комп’ютерної техніки «Піксель».

«Мені дуже сподобалася ялинка: така велика і кольорова. Я прийшла на свято, щоб побачити Миколая, погратися з друзями і отримати дарунок, бо цілий рік була чемна», — розповідає Настя, учасниця свята. А ще Насті 8 років і вона гарно вчиться у школі та слухає батьків.

«Щиро радий такій активності й самоорганізації людей. Нам вдалось створити справжній новорічний настрій, подарувати масу позитивних емоцій дітям і дорослим. А одягненою у гірлянди найбільшою ялинкою мікрорайону можуть милуватись найближчий місяць і ті, хто й не був на святі!», – прокоментував Іван Сороколіт.

Близько 4000 гривень, які отримали на благодійному ярмарку підуть на потреби і дарунки малозабезпечених дітей, які мешкають на вулиці Чернівецькій.