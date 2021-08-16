14:29 | 16.08.2021
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Тернопільщина 

На Тернопільщині зникла матір із двома дітьми

tata 0 Views Прокоментуй!
розшук, зникла

Співробітники Тернопільського відділення поліції  встановлюють місцеперебування 27-річної  жительки села Біла Онищук Ольги Олексіївни. Жінка ввечері у неділю, 15 серпня, вийшла з дому з двома малолітніми дітьми та досі на зв’язок не виходить. 

Жінці на вигляд 27 років, зростом 160 см, худорлявої статури, очі карі, темне коротке волосся. Була одягнена у чорні спортивні штани та синю футболку.
Дітям 10 та 6 років, старшого звати Олександр, молодшого – Михайло.
 
Якщо ви бачили даних осіб, знаєте будь-яку інформацію про їхнє місцезнаходження, телефонуйте у Тернополі: (0352) 43-61-17068-569-55-45.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

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