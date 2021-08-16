На Тернопільщині зникла матір із двома дітьми

Співробітники Тернопільського відділення поліції встановлюють місцеперебування 27-річної жительки села Біла Онищук Ольги Олексіївни. Жінка ввечері у неділю, 15 серпня, вийшла з дому з двома малолітніми дітьми та досі на зв’язок не виходить.

Жінці на вигляд 27 років, зростом 160 см, худорлявої статури, очі карі, темне коротке волосся. Була одягнена у чорні спортивні штани та синю футболку.

Дітям 10 та 6 років, старшого звати Олександр, молодшого – Михайло.

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