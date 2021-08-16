На Тернопільщині під час гри помер молодий футболіст

У Ланівцях, що на Тернопільщині, під час футбольного матчу помер Андрій Герасимчук.

Під час матчу Андрію стало погано. Через це, його замінили у процесі гри. Але стан хлопця не покращувався. Він знепритомнів.

Медики здійснювали реанімаціні заходи близько двох годин, але врятувати його не змогли.

Андрій Герасимчук родом із села Якимівці Тернопільської області. Грав у футбол за місцеву лановецьку команду. Хлопцю було лише 29 років. Про нього згадують, як про дуже доброго та щирого чоловіка, який завжди був душею компанії.

«Номер один» висловлює щирі співчуття рідним та близьким.



