На Тернопільщину запустять поїзди швейцарського виробництва

На Тернопільщині невдовзі зможуть запустити фірмові поїзди зі Швейцарії.

Україна співпрацюватиме зі Швейцарією у напрямі розвитку залізничного транспорту.

Днями, відбулось підписання Меморандуму між Міністерством інфраструктури України, АТ «Укрзалізниця», компанією Stadler і Швейцарським агентством зі страхування експортних ризиків SERV.

Підписання документу дає старт відкриттю експортного фінансування Швейцарської конфедерації для України. Кошти будуть спрямовані на розвиток сектору залізничного транспорту в розмірі до 500 мільйонів євро.

Уперше за роки Незалежності Україна залучає експортне фінансування зі Швейцарії на державному рівні. Це відкриває значні можливості у напрямі оновлення рухомого складу Укрзалізниці.

Меморандум передбачає:

обов’язкову локалізацію виробництва Stadler із будівництвом нового заводу на території України;

закупівлю 60 нових електропотягів потягів для проєкту City Express: 30 потягів — для розвитку приміського сполучення у Києві, ще 30 — буде розподілено між Харковом та Дніпро;

оновлення рухомого складу для забезпечення міжрегіонального сполучення: йдеться про 20 нових регіональних електропотягів і ще 10 — далекого сполучення.

Довідково:

Stadler CIS AG

Швейцарський виробник залізничного рухомого складу. Stadler пропонує широкий спектр залізничного та міського транспорту: високошвидкісні поїзди, міжміські поїзди, регіональні та приміські поїзди, рухомий склад для метро, ​​трамваї-потяги та трамваї. Компанія Stadler також виробляє пасажирські вагони, магістральні та маневрові локомотиви.

Заводи компанії, крім Швейцарії, розташовані в Німеччині, Польщі, Білорусі, Іспанії, Румунії та США.

Швейцарське агентство зі страхування експортних ризиків SERV

Державне агентство SERV займається страхуванням кредитних ризиків, які пов’язані з експортом товарів та послуг. Страхування та гарантії SERV захищають швейцарських експортерів від дефолту та сприяють залученню коштів в експортні проєкти. Рішення SERV також допомагають компаніям отримувати позики під низькі відсотки або вищі кредитні ліміти, щоб заощадити кошти при експорті товарів та послуг.