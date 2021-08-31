На українців чекає ще одне переведення годинників

Переведення годинників на літній і зимовий час Україна намагалася скасувати наприкінці цієї зими. Проте Верховна Рада не змогла скасувати перехід на літній час – і тепер на українців чекає ще одне переведення у жовтні 2021 року.

В Україні почали переводити годинник у квітні 1981 року. А в роки незалежності Кабінет міністрів розписав всю процедуру у своїй травневій постанові №509 двадцятип’ятирічної давності.

Як і наказує документ, перехід на зимовий час 2021 пройде в останню неділю жовтня. Стрілки годинника на годину назад повернуться в зазначену ніч (це 31 жовтня 2021) рівно о четвертій годині ночі.